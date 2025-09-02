В Кыргызстан прибыл третий самолет Dash 8-Q400 (видео) Подробнее: www.tazabek.kg/news:2321102?f=cp

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Самолеты будут осуществлять внутренние рейсы, а также по мере необходимости полеты в Казахстан и Узбекистан.
В международном аэропорту «Манас» сегодня, 2 сентября 2025 года, совершена посадка третьего самолета для отечественной авиакомпании «Асман Эйрлайнс».
Посадка первого самолета была совершена 6 сентября 2024 года. Второй самолет прибыл 29 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что эти самолеты приобрели еще в сентябре 2023 года.
Обещали, что второй самолет прибудет в октябре 2024 года, третий — в мае 2025 года, а четвертый — в конце 2025 года.
Источник: АКИpress