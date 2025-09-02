В Бишкеке временно закрываются участки улицы Льва Толстого

В связи с проведением реабилитационных работ временно закрываются участки улицы Льва Толстого. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Закрываются два участка:

от улицы Асаналиева до улицы Бакаева;

от улицы Садырбаева до улицы Термечикова.

Часть улицы Льва Толстого открыта. Там уложили два слоя асфальта, установили бордюры и дорожные знаки, нанесли разметку.

Власти города просят водителей и горожан учитывать временные неудобства и заранее планировать маршруты движения.

Источник: 24.kg