В Бишкеке временно закрываются участки улицы Льва Толстого

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Часть улицы Льва Толстого открыта.
В связи с проведением реабилитационных работ временно закрываются участки улицы Льва Толстого. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Закрываются два участка:
- от улицы Асаналиева до улицы Бакаева;
- от улицы Садырбаева до улицы Термечикова.
Часть улицы Льва Толстого открыта. Там уложили два слоя асфальта, установили бордюры и дорожные знаки, нанесли разметку.
Власти города просят водителей и горожан учитывать временные неудобства и заранее планировать маршруты движения.
Источник: 24.kg