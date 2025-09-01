На Курпсайской ГЭС открыли памятник Турдакуну Усубалиеву

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Памятник установлен по итогам открытого тендера ОАО «Электрические станции».
На территории Курпсайской ГЭС состоялось открытие памятника выдающемуся государственному деятелю Кыргызстана Турдакуну Усубалиеву. Об этом рассказали в Минэнерго.
В церемонии приняли участие министр энергетики Таалайбек Ибраев, ветераны отрасли, представители местных властей и руководители энергокомпаний. Министр отметил, что памятник стал знаком уважения к истории и вечным символом служения народу.
Курпсайская ГЭС носит имя Усубалиева с 2019 года — при его руководстве в 1961–1985 годах республика прошла путь от аграрной страны к индустриальному развитию. За этот период построено более 150 крупных объектов, а производство электроэнергии выросло в 12 раз.
Курпсайская ГЭС, ставшая одним из важнейших проектов того времени, сегодня остается второй по мощности гидроэлектростанцией Кыргызстана — с плотиной высотой 113 метров, мощностью 800 МВт и годовой выработкой 2.63 млрд кВт⋅ч.
Памятник установлен по итогам открытого тендера ОАО «Электрические станции». Работы выполнило ОсОО «Инжиниринг Групп», также благоустроившее территорию вокруг монумента.
Источник: economist.kg