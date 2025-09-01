На Курпсайской ГЭС открыли памятник Турдакуну Усубалиеву

На территории Курпсайской ГЭС состоялось открытие памятника выдающемуся государственному деятелю Кыргызстана Турдакуну Усубалиеву. Об этом рассказали в Минэнерго.

В церемонии приняли участие министр энергетики Таалайбек Ибраев, ветераны отрасли, представители местных властей и руководители энергокомпаний. Министр отметил, что памятник стал знаком уважения к истории и вечным символом служения народу.

Курпсайская ГЭС носит имя Усубалиева с 2019 года — при его руководстве в 1961–1985 годах республика прошла путь от аграрной страны к индустриальному развитию. За этот период построено более 150 крупных объектов, а производство электроэнергии выросло в 12 раз.

Курпсайская ГЭС, ставшая одним из важнейших проектов того времени, сегодня остается второй по мощности гидроэлектростанцией Кыргызстана — с плотиной высотой 113 метров, мощностью 800 МВт и годовой выработкой 2.63 млрд кВт⋅ч.

Памятник установлен по итогам открытого тендера ОАО «Электрические станции». Работы выполнило ОсОО «Инжиниринг Групп», также благоустроившее территорию вокруг монумента.

Источник: economist.kg