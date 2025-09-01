Камчыбек Ташиев пригрозил задержанием еще одному чиновнику

Бишкек, "САЯСАТ.KG". "Договорились? Вы согласны? Если до 10 октября не завершите, будете задержаны"

Госкомитет нацбезопасности сегодня, 1 сентября, сообщил о задержании первого заместителя министра транспорта и коммуникаций С. Т., а также исполнительного директора ОсОО "Бета Групп" М. А. Предшествовал этому звонок главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Накануне, находясь в Сузакском районе Джалал-Абадской области, он позвонил кому-то (предположительно, своему представителю в Нарынской области. - Прим. Kaktus.media).

"Компания "Бета Групп", которая ремонтировала улицу Шералиева в Нарыне, до сих пор не завершила работы, хотя мы ставили срок до 15 августа. Сегодня уже 31 августа. Первый заместитель министра транспорта Солтобаев там находится. Я его предупреждал: если не закончит в срок, будет задержан. Правильно? Не завтра, сегодня меры примите. Руководство "Бета Групп" тоже найдите и сразу под стражу возьмите. Услышал? Начальнику УВД я же поручение давал. Где он ходит? Жители жалуются на некачественное строительство, и ни один из вас не отреагировал! Сидите все! Мне обязательно туда надо поехать?" - возмутился Ташиев.

Затем глава ГКНБ обратился к директору департамента дорожного хозяйства Минтранса Камилжану Абдыкалыкову, который был с ним на обходе, и заявил, что он тоже будет задержан, если улицы Шералиева и Ленина в Нарыне не будут качественно достроены до 10 октября.

"Договорились? Вы согласны? Если до 10 октября не завершите, будете задержаны", - сказал Ташиев и пожал руку главе департамента, кивнувшему ему в ответ.

Позже председатель ГКНБ, разговаривая с местными жителями, спросил у помощников: "Где Камиль?", а обернувшись и увидев его, сказал: "Все, давай езжай в Нарын! Вперед! Не позволяй себя задержать", - и махнул ему вслед.

Напомним, 1 июля Ташиев поручил УВД Нарынской области найти директора "Бета Групп", засунуть его в машину, привезти в Нарын и привязать к столбу, пока строительство дороги не будет завершено.

