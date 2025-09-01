Конфликт со стрельбой на КПП. Граждане Китая были пьяны, заявили в МВД

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В милицию доставили девять граждан КНР и двух сотрудников службы охраны МВД

В УВД Ошской области сообщили подробности инцидента на парковке КПП «Иркештам» кыргызско-китайской границы с участием граждан Китая и сотрудников милиции.

По информации службы охраны МВД, 31 августа на автостоянке КПП «Иркештам» в селе Нура Алайского района во время разъяснительной работы сотрудниками Юго-Восточной службы охраны МВД с водителями грузовых автомобилей из Китая возникли разногласия, переросшие в ссору. В результате один из работников охраны из табельного огнестрельного оружия произвел три предупредительных выстрела в воздух.

После инцидента в ОВД Алайского района доставили девять граждан КНР и двух сотрудников службы охраны МВД. Отмечается, что телесных повреждений ни у кого не выявлено. В ходе медицинского освидетельствования установлено, что 6 граждан Китая находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту инцидента начата доследственная проверка. По результатам проверки будет принято законное решение, добавили в милиции.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео конфликта между иностранцами и сотрудниками милиции на КПП «Иркештам». На кадрах видно, что ссора переросла в драку. Сотрудники милиции в результате применили табельное оружие, выстрелив в воздух.

