Государство получило семь квартир на 54 млн сомов в счет незаконно приватизированного участка детсада

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в ходе проведения мероприятий по выявлению и возврату незаконно выведенного государственного имущества установлен факт незаконной приватизации земельного участка, где ранее функционировал детский сад.

На отмеченном участке располагались 2-этажное здание детского сада и хозяйственные постройки, построенные в 1953 году для детей работников машиностроительного завода им. Фрунзе, с территорией в 30 соток. Однако, в 1990-х земельный участок детского сада был передан в частную собственность. Так как, в соответствии с Законом Кыргызской Республики №1074-ХII от 1992 года, а также согласно Указу Президента Кыргызской Республики №УП-37 от 1995 года, здания и материально-техническая база государственных учреждений образования не подлежали приватизации.

В ходе проверки получено заключение комиссии о том, что в настоящее время на данном участке ведется строительство жилого комплекса, состоящего из трех 10-этажных блоков, при этом их снос и высвобождение земельного участка нецелесообразны.

В этой связи, с учетом стоимости незаконно приватизированного участка, в счет возмещения нанесенного государству ущерба получены 7 квартир общей площадью порядка 600 кв.м, стоимость которых оценена в 54 млн 490 тыс. сомов.

ГКНБ КР продолжается работа по выявлению и возврату имущества государственных социальных объектов, незаконно выведенных в частную собственность.