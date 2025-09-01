В Кыргызстане утвердили перечень особо опасных болезней животных

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Кабмин утвердил перечень особо опасных болезней животных, направленный на обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарно-санитарной безопасности. Об этом сообщили в правительстве.

Согласно постановлению :

закупка ветеринарных препаратов для профилактики, диагностики и ликвидации болезней, включенных в перечень, будет финансироваться из республиканского бюджета, а также иных источников, не противоречащих законодательству;

главный государственный ветеринарный инспектор получил право определять приоритетность распределения выделенных средств в зависимости от значимости заболеваний;

Минсельхоз КР будет осуществлять контроль за целевым использованием средств.

Документ охватывает широкий круг заболеваний, общих для нескольких видов животных, а также специфичных для крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, птиц, свиней, кроликов, верблюдов, собак, кошек, пчел и рыб .

В перечень вошли такие заболевания, как бешенство, бруцеллез, ящур, сибирская язва, африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, чума верблюдов, чума мелкого рогатого скота и другие. Список охватывает также эмерджентные болезни — новые или ранее неизвестные возбудители, впервые диагностированные на территории КР.

Также признано утратившим силу постановление правительства от 23 мая 2006 года № 374, которое регулировало аналогичные вопросы ранее.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Источник: economist.kg