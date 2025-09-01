Уже заморозки. Прогноз погоды на сентябрь-2025 в Кыргызстане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В сентябре в большинстве районов Кыргызстана средняя температура воздуха и месячное количество осадков ожидаются в пределах климатической нормы

Кыргызгидромет составил прогноз температуры воздуха и количества осадков по стране на сентябрь 2025 года.

В сентябре в большинстве районов Кыргызстана средняя температура воздуха и месячное количество осадков ожидаются в пределах климатической нормы, ожидаются заморозки.

Согласно прогнозу на сентябрь, в отдельные дни месяца ночью температура опустится:

в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской областях - до -2 °C;

в Нарынской области - до -3 °C;

в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской - до +1 °C.

В отдельные дни сентября днем воздух прогреется:

в Иссык-Кульской области - до +27 °C;

в Нарынской - до +29 °C;

в Таласской - до +31 °C;

в Чуйской - до +33 °C;

в Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской - до +34 °C.

Чуйская область

Средняя месячная температура воздуха составит +17…+19 °C, в Кеминской долине и в предгорных районах +11…+13 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8…+13 °C до +14…+19 °C, в отдельные ночи до +2…+7 °C. Днем колебание температуры воздуха от +18…+23 °C до +28…+33 °C, в отдельные дни до +12…+17. В Кеминской долине и в предгорных районах ожидается колебание температуры воздуха ночью от +1…+6 °C до +9…+14 °C, возможны заморозки до 0…-2 °C, днем от +14…+19 °C до +24…+29 °C.

Таласская область

Средняя месячная температура воздуха составит +14…+16 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +1…+6 °C до +9…+14 °C, возможны заморозки до 0…-2 °C. Днем колебание температуры воздуха от +16…+21 °C до +26…+31 °C, в отдельные дни до +8…+13 °C.

Ошская область

Средняя месячная температура воздуха составит +19…+21 °C, в предгорных районах +15…+17 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +9…+14 °C до +16…+21 °C, временами до +3…+8 °C. Днем колебание температуры воздуха от +20…+25 °C до +29…+34 °C, возможно понижение дневной температуры до +14…+19 °C.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +1…+6 °C до +11…+16 °C. Днем колебание температуры воздуха от +16…+21 °C до +26…+31 °C, возможно понижение дневной температуры до +9…+14 °C.

Джалал-Абадская область

Средняя месячная температура воздуха составит +19…+21 °C, в предгорных районах +15…+17 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +9…+14 °C до +16…+21 °C, в отдельные ночи до +3…+8 °C. Днем колебание температуры воздуха от +20…+25 °C до +29…+34 °C, возможно понижение дневной температуры до +14…+19 °C.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +1…+6 °C до +11…+16 °C. Днем колебание температуры воздуха от +16…+21 °C до +26…+31 °C, возможно понижение дневной температуры до +9…+14 °C.

В Токтогульском районе в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +6…+11 °C до +14…+19 °C. Днем колебание температуры воздуха от +16…+21 °C до +26…+31 °C.

Баткенская область

Средняя месячная температура воздуха составит +19…+21, в предгорных районах +15…+17 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +9…+14 °C до +16…+21 °C, возможно похолодание до +3…+8 °C. Днем колебание температуры воздуха от +20…+25 °C до +29…+34 °C, в отдельные дни до +14…+19 °C.

В предгорных районах в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +1…+6 °C до +11…+16 °C. Днем колебание температуры воздуха от +16…+21 °C до +26…+31 °C, возможно понижение дневной температуры до +9…+14 °C.

Иссык-Кульская область

Средняя месячная температура воздуха составит +13…+15 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +1…+6 °C до +10…+15 °C, на востоке региона возможны заморозки до 0…-2 °C, днем от +15…+20 °C до +22…+27 °C, возможно понижение дневной температуры до +9…+14 °C.

Нарынская область

Средняя месячная температура воздуха составит +12…+14 °C.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +1…+6 °C до +9…+14 °C, возможны заморозки до -1...-3 °C, днем от +15…+20 °C до +24…+29 °C, возможно понижение температуры до +8…+13 °C.

Источник: kaktus.media