Поезд Бишкек – Балыкчы продолжит курсировать до 6 сентября — КТЖ

ГП «Кыргыз темир жолу» сообщило о продлении сроков курсирования пассажирского поезда № 608/609 Бишкек – Балыкчы с 1 по 6 сентября 2025 года.
Время движения и условия поездки остаются прежними, за исключением изменений 5 сентября.
Корректировка расписания на 5 сентября
- отправление со станции «Бишкек-2» — 08:45;
- прибытие на станцию «Балыкчы пляж» — 13:16;
- отправление со станции «Балыкчы пляж» — 19:26;
- прибытие на станцию «Бишкек-2» — 23:56.
Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездки и покупке билетов.
Источник: economist.kg