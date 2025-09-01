Поезд Бишкек – Балыкчы продолжит курсировать до 6 сентября — КТЖ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездки и покупке билетов.

ГП «Кыргыз темир жолу» сообщило о продлении сроков курсирования пассажирского поезда № 608/609 Бишкек – Балыкчы с 1 по 6 сентября 2025 года.

Время движения и условия поездки остаются прежними, за исключением изменений 5 сентября.

Корректировка расписания на 5 сентября

отправление со станции «Бишкек-2» — 08:45;

прибытие на станцию «Балыкчы пляж» — 13:16;

отправление со станции «Балыкчы пляж» — 19:26;

прибытие на станцию «Бишкек-2» — 23:56.

Источник: economist.kg