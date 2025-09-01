В центральной части Бишкека пять дней не будет газа

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Просим жителей использовать альтернативные источники энергии на время отключения.

Как уточняется, в связи с проведением работ на подземном газопроводе среднего давления с 1 по 5 сентября будет приостановлена подача природного газа в районе, ограниченном пр. Чуй и улицами К. Акиева, Московской, Ибраимова, Осмонкула, Фрунзе и Кулатова.

"Работы проводятся по инициативе мэрии Бишкека, - говорится в сообщении. - Это связано с переносом поврежденного участка газопровода из-за строительных работ".

Просим жителей использовать альтернативные источники энергии на время отключения. Приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем для вашей безопасности и стабильного газоснабжения.

Источник: kaktus.media