Жертвы салонов красоты: в Кыргызстане продавали несертифицированные препараты

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Милиция задержала шестерых подозреваемых и ликвидировала нелегальные косметологические кабинеты

Министерством внутренних дел КР пресечена незаконная деятельность, связанная с контрабандой и реализацией несертифицированных косметических средств и изделий медицинского назначения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД поступила информация о том, что через закрытые группы в мессенджере Telegram незаконно реализовывались несертифицированные косметические лекарственные средства и медицинские изделия, предназначенные для использования в эстетической медицине.

«Установлено, что продукция ввозилась на территорию Кыргызской Республики без уплаты таможенных пошлин и налогов, а также без прохождения надлежащего контроля в Министерстве здравоохранения КР», - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 231 (Экономическая контрабанда) УК КР.

«20 августа сотрудниками МВД были проведены обысковые мероприятия по более 12 адресам, где были обнаружены и изъяты крупные партии косметологических препаратов, не имеющих соответствующих сертификатов и разрешений на их использование. Также выявлены и ликвидированы нелегальные кабинеты, где со стороны отдельных лиц оказывались косметологические услуги без соответствующих лицензий и разрешительных документов», - сообщили в МВД.

По результатам следствия были задержаны шесть подозреваемых. Решением суда они взяты под стражу.



