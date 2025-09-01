Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем знаний

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 сентября, поздравил кыргызстанцев с Днем знаний.

Поздравление Главы государства:

«Уважаемые учителя!

Дорогие школьники и студенты!

Дорогие родители!

Сердечно поздравляю всех вас с началом нового учебного года и Днем знаний!

День знаний — значимый праздник, призывающий к получению глубоких знаний во имя светлого будущего!

Времена меняются, но значение знаний никогда не утратит своей важности. И в XXI веке главным направлением и движущей силой остается система образования. Очевидно, что только в тех государствах, где развито образование, происходят политические, культурные, экономические и другие преобразования.

Мы прекрасно понимаем, что система образования является фундаментом долгосрочного развития государства, а инвестиции в образование — это важнейший вклад в будущее страны.

Сегодня наша главная цель — перейти от количества к качеству и дать каждому ученику глубокие и полноценные знания. Для этого государство последовательно поддерживает инициативы, направленные на улучшение условий труда учителей, повышение их заработной платы, а также предпринимает шаги по развитию современной образовательной инфраструктуры, внедрению цифровых технологий и повышению профессионального мастерства педагогических кадров.

В эпоху стремительного развития цифровых технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий мы воспринимаем качественное образование как основу и ведем работу по интеграции нашей системы образования в международное образовательное пространство. Обновление методов обучения, подготовка конкурентоспособных специалистов и создание для этого всех необходимых условий стали одним из приоритетных направлений государственной политики.

В кыргызском народе звезда Алтын казыквсегда воспринималась как символ направления и указания пути. Так и программа в сфере образования «Алтын казык» является символом современного образования, которое движется в ногу со временем, формирует новое мышление и открывает дорогу в новую жизнь.

Сегодняшняя миссия педагогов заключается в том, чтобы использовать программу «Алтын казык» как факел в условиях новой эпохи и давать каждому ученику глубокие знания. Я твёрдо верю, что «Алтын казык» станет для наших учителей методическим, моральным и культурным ориентиром, для учеников — силой, указывающей путь в будущее, а для общества — компасом общего развития.

Уважаемые соотечественники!

Каждый учитель — это великий человек, формирующий будущее детей. Поэтому именно учителя являются главной силой нашего общества! Только благодаря их профессионализму и созидательному труду мы сможем развивать систему образования в соответствии с требованиями времени. Хочу подчеркнуть, что роль учителей сегодня стала еще более значимой, а вместе с тем возросла и их ответственность. Выражаю глубокую благодарность нашим педагогам за их самоотверженный труд и неиссякаемую энергию.

Уважаемые учителя, дорогие ученики, студенты и родители!

Поздравляю вас еще раз с Днем знаний!

Желаю вам войти в новый учебный год с новым вдохновением, новыми силами и новыми целями.

Желаю всем крепкого здоровья, творческих успехов и созидательных достижений!»