Президент посетил стройку центра культурного обслуживания населения Кара-Кульджи

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Финансирование осуществляется из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики и предусмотрено 172,0 млн сомов.

Садыр Жапаров сегодня, 29 августа, в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства центра культурного обслуживания населения в Кара-Кульджинском районе.



Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев рассказал Главе государства, что для строительства выделен земельный участок площадью 0,45 га, находящийся в муниципальной собственности.

Здание будет состоять из 3 этажей. В нем разместятся кинотеатр, тренажерный зал, обслуживающие организации, филиалы банков, конференц-зал и другие помещения.



Финансирование осуществляется из Стабилизационного фонда Кыргызской Республики и предусмотрено 172,0 млн сомов.



Также Президенту Садыру Жапарову представили презентацию о планах по развитию Кара-Кулжинского района с населением около 100 тыс человек.