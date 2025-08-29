Садыр Жапаров анонсировал повышение зарплат учителей в этом году

Президент Садыр Жапаров заявил, что в этом году ожидается повышение зарплат учителей. Об этом глава государства сообщил во время выступления на церемонии открытия школы-интерната им. Валентины Терешковой в Оше.

Он подчеркнул, что предстоящий учебный год станет одним из самых значимых, поскольку именно с него начинается программа "Алтын казык", призванная трансформировать систему образования. В этом контексте особая роль отводится педагогам.

Глава государства напомнил, что ранее учителя прошли курсы переподготовки и получили ноутбуки. Также он заверил, что государство продолжит создавать условия для качественной работы и мотивации педагогов, и сообщил, что уже в этом году их зарплата будет повышена.

Напомним, ранее сообщалось, что повышение зарплат учителей будет проходить в два этапа - в апреле и октябре 2026 года.

Источник: Кактус