В Базар-Коргоне открыта птицефабрика стоимостью 185 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мощность фабрики рассчитана на содержание 62 тысяч кур.

В пятницу, 29 августа, в Базар-Коргонском районе состоялось открытие новой птицефабрики компании «Алтын-Куш Агро». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Предприятие построено на участке площадью 1 гектар, общая стоимость инвестпроекта составила 185 млн сомов. Мощность фабрики рассчитана на содержание 62 тысяч кур.

Запуск производства реализуется поэтапно: в мае 2025 года начато выращивание 31 тысячи кур, в октябре будет добавлено еще 31 тысяча, а с 2026 года планируется разведение мясных пород.

Кроме того, с мая 2026 года на фабрике начнет работу комбикормовый цех по производству обогащенных кормов для яичных и мясных кур.

Для обеспечения деятельности фабрики создано 25 постоянных рабочих мест, уровень заработной платы составит от 20 до 50 тысяч сомов. Продукция будет поставляться на рынки и в торговые точки Джалал-Абадской и Ошской областей.

Источник: economist.kg