Нацбанк КР выпустил серебряную монету «Отцы-основатели кыргызской государственности»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Монета выпущена во исполнение указа президента КР Садыра Жапарова

Национальный банк КР сообщил о выпуске серебряной коллекционной монеты «Отцы-основатели современной кыргызской государственности» серии «Исторические события». Монета поступит в обращение с 1 сентября 2025 года, проинформировал регулятор.

Монета выпущена во исполнение указа президента КР Садыра Жапарова, которым Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову и Ишеналы Арабаеву было присвоено звание «Отцы-основатели современной кыргызской государственности». Эти государственные деятели в начале XX века внесли значительный вклад в становление новой кыргызской государственности, развитие культуры, образования, экономики и формирование национальной идентичности.

На лицевой стороне монеты изображены портреты национальных лидеров вокруг государственного флага КР с надписью «Азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар». В нижней части указан номинал — 10 сомов — и графический знак валюты.

Оборотная сторона содержит герб КР на фоне тундука, обрамленного стилизованным изображением кереге. В верхней части указан вес (33 g) и проба металла (Ag 925), в нижней — год выпуска 2025.

Монета имеет статус официального платежного средства в Кыргызстане. Она упакована в акриловую капсулу и футляр, сопровождается сертификатом качества.

Продажа коллекционной монеты осуществляется по цене 10 540 сомов через кассы Нацбанка в рабочие дни с 9:00 до 14:00, а также на сайте www.numizmat.nbkr.kg.

Источник: economist.kg