Минстрой: К 31 августа в эксплуатацию сдадут 115 объектов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из республиканского бюджета на эти цели выделили более 10 миллиардов сомов.
В Кыргызстане к 31 августа в эксплуатацию сдадут 115 объектов. Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
По его данным, по поручению кабинета министров планировалось сдать в эксплуатацию 100 социальных и инфраструктурных объектов, однако план по капительному ремонту и строительству перевыполнен.
Среди них:
- 63 школы,
- 19 детских садов,
- 11 учреждений здравоохранения,
- 13 спортивных объектов,
- 3 объекта культуры,
- 6 объектов других направлений.
Из республиканского бюджета на эти цели выделили более 10 миллиардов сомов.
Уточняется, что до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 социальных и инфраструктурных объектов.
Источник: 24.kg