Минстрой: К 31 августа в эксплуатацию сдадут 115 объектов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Из республиканского бюджета на эти цели выделили более 10 миллиардов сомов.

В Кыргызстане к 31 августа в эксплуатацию сдадут 115 объектов. Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

По его данным, по поручению кабинета министров планировалось сдать в эксплуатацию 100 социальных и инфраструктурных объектов, однако план по капительному ремонту и строительству перевыполнен.

Среди них:

63 школы,

19 детских садов,

11 учреждений здравоохранения,

13 спортивных объектов,

3 объекта культуры,

6 объектов других направлений.

Из республиканского бюджета на эти цели выделили более 10 миллиардов сомов.

Уточняется, что до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 социальных и инфраструктурных объектов.

Источник: 24.kg