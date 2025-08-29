Мэр Бишкека о ремонте дорог и вырубке деревьев: пробки и пыль будут, но это необходимо

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев обратился к жителям столицы в преддверии нового учебного года. Градоначальник пояснил, почему городские службы проводят масштабные работы именно сейчас.

«С началом учебного года вырастет нагрузка на столичные дороги, пробки неизбежны. Сейчас идет масштабная реконструкция дорог. Я понимаю, что это вызывает неудобства. Но давайте посмотрим правде в глаза. Многие дороги не ремонтировались более 20 лет», - сказал Джунушалиев.

По его словам, всего в этом году будет построено и отремонтировано более 98 км дорог.

Градоначальник также отметил, что в последнее время в обществе активно обсуждают тему вырубки деревьев.

«Но 85 процентов вырубленных деревьев были аварийными и могли упасть в любой момент. На их месте мы сажаем новые деревья, в 7-10 раз больше. Только за этот сезон мы высадили 7615 саженцев по всему городу», - сказал мэр.

Источник: vesti.kg



