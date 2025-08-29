Садыр Жапаров подписал указ о введении государственной монополии на подготовку медиков

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Президент Садыр Жапаров подписал указ «О введении государственной монополии на подготовку специалистов в сфере медицины».



В тексте указа отмечено, что развитие образования в Кыргызстане является одним из приоритетов государственной политики.



«Особое значение имеет модернизация системы подготовки кадров в сфере медицины, поскольку качество медицинского образования напрямую определяет эффективность национальной системы здравоохранения, доступность и уровень медицинской помощи для граждан.



Данный указ президента направлен на кардинальное совершенствование системы подготовки медицинских и фармацевтических кадров, обеспечения их переподготовки и повышения квалификации, проведения комплексных научных исследований по приоритетным проблемам здравоохранения, эффективного использования ресурсов образовательных организаций и укрепления их материально-технической базы.



В последние годы наблюдается стремительный рост числа частных медицинских образовательных организаций, которые получили лицензии на ведение образовательной деятельности.



Однако большинство из них не располагает необходимыми клиническими базами, кадровый состав преподавателей не соответствует квалификационным требованиям, а образовательный процесс сводится преимущественно к формальной выдаче дипломов при минимальной практической подготовке.



В результате ежегодно выпускаются сотни специалистов с низким уровнем знаний и практических навыков, что подрывает доверие к системе медицинского образования и наносит ущерб международному статусу кыргызского диплома.



Сложившаяся ситуация ведет к системному кризису подготовки медицинских кадров, усугубляет кадровый дефицит в национальном здравоохранении и создает риски для национальной безопасности, включая нелегальную миграцию и незаконную трудовую деятельность иностранных студентов», - говорится в указе.



Указом президента предусматривается:



1) введение государственной монополии на подготовку специалистов в сфере медицины, закрепив за Кыргызской государственной медицинской академией имени И.К. Ахунбаева (далее – медицинская Академия) статус системообразующего государственного высшего учебного заведения с исключительным правом подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, переподготовки и повышения квалификации медицинских и научных кадров;



2) утверждение государственной аккредитации высших медицинских образовательных организаций;



3) внедрение единого государственного образовательного стандарта по медицинским специальностям;



4) обеспечение неразрывной связи образовательного прогресса с клинической практикой в государственных медицинских учреждениях;



5) минимизация коррупционных рисков и повышение прозрачности в системе медицинского образования;



6) образование межведомственной комиссии с участием представителей государственных органов для изучения соответствия частных медицинских ВУЗов лицензионным, аккредитационным и квалификационным требованиям, включая кадровый состав и его соответствие квалификационным стандартам, наличие и состояние клинических баз, учебную и материально-техническую инфраструктуру;



7) поручение Кабинету министров:



– до 1 января 2026 года разработать и утвердить единые государственные образовательные стандарты по медицинским и фармацевтическим специальностям;



– до 1 марта 2026 года разработать и утвердить порядок государственной аккредитации медицинских ВУЗов;



8) поручение Министерству здравоохранения до 1 июня 2026 года провести государственную аккредитацию частных медицинских ВУЗов.



«Таким образом, частные медицинские ВУЗы сохранят право на осуществление образовательной деятельности до прохождения государственной аккредитации.



Медицинские ВУЗы, прошедшие аккредитацию в установленном порядке, в дальнейшем смогут быть преобразованы в филиалы или структурные подразделения Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева, находящиеся под её полным академическим и методическим управлением», - отмечается в указе.



При этом частные образовательные учреждения, не прошедшие государственную аккредитацию, смогут осуществлять деятельность исключительно в формате довузовских подготовительных курсов либо учебно-клинических баз, также находящихся под академическим и методическим управлением Кыргызской государственной медицинской академии.

