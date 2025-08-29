В Бишкеке открылся бесплатный парк аттракционов «Евразия»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Инвесторы вложили в строительство парка 35 млн долларов США

В Бишкеке 28 августа состоялось открытие парка аттракционов «Евразия». В церемонии принял участие президент Садыр Жапаров.

Новый парк занимает площадь около 10 гектаров. Для посетителей бесплатно доступны порядка 30 аттракционов, спортивные площадки, фудкорт и торговые точки. Вход осуществляется по QR-коду через официальное приложение, что обеспечивает равный доступ для всех категорий граждан.

Президент напомнил, что строительство парка было начато в 2024 году в рамках соглашения о сотрудничестве по сохранению и укреплению традиционных ценностей в Евразийском пространстве между кабинетом министров КР и автономной некоммерческой организацией «Евразия».

«В условиях улучшившегося инвестиционного климата инвестиции направляются не только в производственные предприятия, но и в социальные проекты, такие как строительство парка аттракционов. Объем инвестиций в парк составил 35 млн долларов США», - констатировал глава государства и добавил, что проект является масштабным мероприятием, посвященным 10-летию Евразийского экономического союза. Строительство и оснащение парка профинансированы фондом «Евразия» за счет меценатских средств».

Вход в парк будет бесплатным. Президент отметил, что это сделано для того, чтобы избежать социального разделения и дать возможность всем детям играть и отдыхать в парке на равных условиях. Он подчеркнул, что это не только современный парк, но и социальный проект, направленный на улучшение качества жизни горожан.

При этом президент, обращаясь к отдыхающим, призвал бережно относиться к аттракционам, как к своей собственности.

Источник: vesti.kg