Брат экс-депутата ЖК передал участок с двухэтажным зданием в Ноокате государству

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по возврату государственных объектов и земель на государственный баланс, несмотря на то, что районному центру Эски-Ноокатского айыл окмоту (ныне город Ноокат) был выделен 1,2 га земли под строительство клуба на 600 мест, 0,25 га этой земли незаконно переданы в частную собственность.

В рамках проводимой работы Турдубай уулу Акылбек (брат бывшего депутата Жогорку Кенеша КР Сулайманова Алтынбека Турдубаевича) добровольно передал государству земельный участок площадью 308,12 кв. м., расположенный по улице Ленина 3а, вместе с двухэтажным зданием.

В настоящее время в Ноокатском районе принимаются соответствующие меры по возврату незаконно переданных в частную собственность земельных участков.