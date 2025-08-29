Проведены обыски у членов РЭО «Хизб ут-Тахрир аль Ислами»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В целях пресечения противоправной деятельности членов РЭО «Хизб ут-Тхрир аль Ислами», ГКНБ КР 22 августа 2025 года в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.331 УК КР (Создание и финансирование экстремистской организации), произведены обысковые мероприятия по адресам проживания 8 членов РЭО «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» («Каракольская» и «Тюпская» ячейки) – «И.А.А.», «М.М.С.», «А.Р.Р.», «А.Р.А.», «А.Н.Б.», «К.А.К.», «Б.З.С.», и «А.М.Т.».

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных по адресам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты различные религиозные литературы, а также мобильные телефоны, на которые были зарегистрированы аккаунты в социальных сетях, распространяющие радикальную идеологию. По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы.

ГКНБ КР в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других участников запрещенной организации.