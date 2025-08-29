           
В селе Гульчо вернули в госсобственность незаконно приватизированные земли

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

 

  ГКНБ КР в рамках реализации государственной политики по возвращению на баланс государственной собственности незаконно приватизированных земельных участков, была осуществлена проверка на предмет правомерности приватизированных земельных участков.
           В ходе проверки установлен факт незаконного получения жителем с.Гульчо Алайского района государственных актов о праве частной собственности (т.н. «красная книга» и технический паспорт) на административные блоки и земельный участок площадью 036,5-гектаров, расположенный на территории с.Гульчо, Алайского района, Ошской области.
           Установлено, что вышеуказанный земельный участок вместе с административными блоками был предоставлен на основании договора купли-продажи в нарушение законодательства.
          По итогам следственно-оперативных мероприятий административные блоки, с прилегающим к ним земельным участком добровольно возвращены в государственную собственность и поставлены на баланс Гульчинского сельского управления.
       ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и возврату на баланс государства незаконно приватизированных объектов.

           