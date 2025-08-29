Прокуратура выявила коррупционные схемы при передаче земель в Бишкеке

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст.336 (коррупция) Уголовного кодекса КР. Ведутся следственные действия.

Прокуратурой города Бишкек проведена проверка соблюдения законодательства КР в сфере земельных отношений.

По данным Генпрокуратуры, в ходе проверки установлено, что в рамках административно-территориальной реформы, в результате которой села Садовое и Аламудун вошли в состав Свердловского района столицы, ряд муниципальных земельных участков был незаконно передан в частную собственность.

По данным надзорного органа, в 2023–2024 годах отдельные должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления, злоупотребляя полномочиями и действуя вопреки Указу Президента КР от 29 декабря 2023 года ПЖ №370 «О проведении в пилотном режиме административно-территориальной реформы на уровне айыльных аймаков и городов», оформили в частную собственность 18 земельных участков.

Речь идет о территориях, предназначенных для общественного пользования: пастбищах (1,01 га), лесном участке (400 кв. метров), дороге общего пользования (200 кв. метров) и водоохранной зоне (958 кв. метров). Эти земли были незаконно выделены под индивидуальное жилищное строительство.

Источник: Кабар