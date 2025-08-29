Члены ОПГ вместе с пограничниками организовали канал незаконной миграции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в результате оперативно-розыскных мероприятий пресечен канал незаконный миграции на территорию КР, организованный представителями криминальных элементов ЦА и отдельными нечистоплотными военнослужащими ПС ГКНБ КР.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий 25 августа 2025 года по вышеуказанному факту задержан гражданин «А.Э.К.» ранее занимавший должность помощника директора международного аэропорта «Манас» в г.Ош, который поддерживал устойчивые связи с ОПГ ЦА и являющийся адвокатом представителей ОПГ КР «Казах» и «Джэнго».

Установлено, что «А.Э.К.» с преступными связями организовал незаконные переходы иностранцами государственной границы КР, перемещал, обеспечивал постоянным проживанием и предварительно вступив в сговор с представителями ПС ГКНБ КР незаконно легализовывал нарушителей внося недостоверные сведения в систему учёта пограничной службы КР.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех лиц причастных к противоправной деятельности.