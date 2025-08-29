           
В Бишкеке открыли новую дорогу — продолжение улицы Жукеева-Пудовкина

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Дорога полностью открыта для движения транспорта.

В Бишкеке завершено строительство новой дороги, являющейся продолжением улицы Жукеева-Пудовкина от улицы А.Токомбаева до улицы К.Молдобасанова.

Как сообщила пресс-служба мэрии, общая протяженность дороги составляет 970 метров, ширина — от 12 до 14 метров с 3 полосами движения.

Также построен мост через Южный БЧК.

Мэр Айбек Джунушалиев осмотрел данный участок дороги и сказал, что строительные работы завершены в срок.

В рамках строительства дороги были установлены дренажные трубы, лотки, а также бордюры вдоль обочин.

Кроме того, были установлены дорожные знаки, обустроены тротуары для пешеходов и асфальтовое покрытие, нанесена дорожная разметка.

На данном участке дороги введены ограничения для большегрузных автомобилей.

Источник: АКИpress
 

           