Садыр Жапаров сделал обращение к водителям общественного транспорта и пассажирам

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Даже я в машине стоял за вами, ждал, когда вы освободите дорогу, а вы 10 минут тратите.

Президент Садыр Жапаров в ходе открытия ДЕПО-1 и ДЕПО-2 в Бишкеке обратился к водителям общественного транспорта, а также пассажирам.



Он попросил водителей бережно пользоваться электробусами и автобусами, сохранять городскую культуру и быть вежливыми со всеми пассажирами.



«Также прошу водителей останавливаться в самом начале остановки, а не в конце. Оставляйте место сзади для других автобусов. Вы же знаете, что за вами едут другие автобусы, а вы преграждаете им путь и они ждут, пока вы не отъедете. Вы же создаете пробку. Мы говорим об этом всегда. Даже я в машине стоял за вами, ждал, когда вы освободите дорогу, а вы 10 минут тратите. Потом сами же жалуетесь на пробки, но их как раз сами и создаете», - сказал Жапаров.



«Также прошу пассажиров, являетесь ли вы жителем города или гостем, ценить труд водителей общественного транспорта, не ругаться с ними, прося остановиться в неположенном месте», - сказал президент.

Источник: АКИpress

