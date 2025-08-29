Все скотные рынки в Бишкеке закроют, их перенесут на новый базар

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Предпринимателей призвали заранее забронировать места на новом рынке

Все скотные рынки Бишкека перенесут на новый рынок, который строится на объездной трассе. Об этом сообщил начальник МТУ «Маевка» Азиз Байысов.

По его словам, открытие рынка планируется 2 сентября. В связи с этим местные власти провели беседу с животноводами. Они призвали собравшихся забронировать торговые места на новом рынке в связи с тем, что все старые рынки в столице скоро закроются.

На данный момент в Бишкеке работают три скотных рынка:

- Пригородный — в Первомайском районе,

- «Нарбото» — в Свердловском районе,

- «Жантай» — в Первомайском районе.

Источник: vesti.kg



