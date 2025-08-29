Задержанные столичной милицией теперь будут содержаться в бывшем СИЗО ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 22 августа сотрудники НЦПП посетили ИВС.

ГУВД Бишкека переехало в старое здание ГКНБ, сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток (НЦПП).



22 августа сотрудники НЦПП посетили ИВС.



«Здание в относительно хорошем состоянии и предусматривает вдвое больше камер, оборудованные прогулочные дворы и помещения, необходимые для нормального функционирования ИВС. Камеры, в свою очередь, обеспечены системой вентиляции, естественным и искусственным освещением, исправными санузлами. Лицам, содержащимся в ИВС, предоставляется трехразовое горячее питание», - рассказали в НЦПП.



Они добавили, что только в ИВС ГУВД Бишкека предоставляется трехразовое питание. В остальных — только один раз в день.



По итогам посещения администрации учреждения даны рекомендации по надлежащему ведению документации и улучшению отдельных условий содержания.



Ранее НЦПП неоднократно рекомендовал перенести ИВС из-за его аварийного состояния.

Источник: АКИpress

