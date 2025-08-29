Студенты вузов и колледжей с 1 по 15 сентября будут обучаться онлайн. Решение не касается студентов-медиков

Студенты вузов и колледжей (за исключением студентов медицинских направлений/специальностей) с 1 по 15 сентября будут обучаться онлайн.



Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, такое решение принято во исполнения протокола совещания, состоявшегося у председателя Кабинета министров от 25 августа 2025 года.



«Данная временная мера принята в связи с проведением в столице ряда международных мероприятий, а также дорожными ремонтными и строительными работами и направлена на обеспечение удобства для студентов, преподавателей и жителей города», - добавили в министерстве.

Источник: АКИpress

