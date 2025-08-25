В Бишкеке родились тройняшки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В связи с особенностями беременности врачи приняли решение провести кесарево сечение.

В перинатальный центр Национального центра охраны материнства и детства 20 августа поступила 34-летняя жительница города Бишкек с беременностью 38 недель. У женщины ожидалась тройня.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР, в связи с особенностями беременности врачи приняли решение провести кесарево сечение. 21 августа на свет появились трое малышей:

мальчик весом 2700 г и ростом 48 см и две девочки весом 2800 г, рост 50 см и 2055 г, рост 48 см.

Источник: Кабар