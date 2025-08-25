В Бишкеке открыли обновленный участок улицы Ахунбаева

Мэр Айбек Джунушалиев лично проверил ход ремонтных работ и принял участие в открытии обновленного участка.

В Бишкеке 25 августа открыт для движения обновленный участок улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Юнусалиева. Об этом сообщили в мэрии.

На отрезке полностью заменено асфальтовое покрытие, установлены новые бордюры, нанесена дорожная разметка и смонтированы дорожные знаки.

В мэрии добавили, что в настоящее время продолжается ремонт тротуаров вдоль дороги.