В Нарынской области участок бывшей ТЭЦ передан государству

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ТЭЦ мощностью 52 гкал/ч в период существования СССР обеспечивала теплом производственные объекты бывшего завода «Оргтехника», а также социальные и жилые объекты с.Мин-Куш. В качестве топлива использовался бурый уголь.

Установлено, что ТЭЦ в 1994 году после приостановления деятельности завода «Оргтехника», в связи с нехваткой твердого топлива и горюче-смазочных материалов была передана на баланс Нарынского предприятия электрических сетей (НПЭС). В 2001 году со стороны НПЭС под предлогом невостребованности, на основании договора «О безвозмездной передаче невостребованного имущества бывшей Мин-Кушской ТЭЦ» был передан ОсОО «Электротехсервис-ТАТ», директором которого выступал житель с.Чаек Жумгальского района «Р.Т.Р.».

По условиям Договора на ОсОО «Электротехсервис-ТАТ» возлагался обязанность привлечь к 2005 году инвестицию в объеме 20 млн. сомов для восстановления предприятия и сдачи в эксплуатацию ТЭЦ с созданием до 15 рабочих мест.

По другим условиям Договора, ОсОО «Электротехсервис-ТАТ» в случае невыполнения обязательств должен был вернуть государству данный объект.

Однако, в феврале 2023 года ОсОО «Электротехсервис-ТАТ» вместо выполнения взятых обязательств, на основании Договора купли-продажи было продано ТЭЦ уроженцу с.Мин-Куш «Т.Т.Б.».

Следует отметить, часть оборудования ТЭЦ в период нахождения на балансе ОсОО «Электротехсервис-ТАТ» были распроданы, часть имущества разобраны местными жителями.

В результате проведенных оперативных мероприятий, земельный участок ТЭЦ с.Мин-Куш передан на баланс Мин-Кушского айылного аймака согласно соответствующего Акта приема-передачи.