ГНС выявила схему ухода от налогов «Маркет СД» и «Артвин ЛТД» на 71 млн сомов

Государственная налоговая служба сообщила о выявлении схемы ухода от уплаты налогов компаниями ОсОО «Маркет СД» и ОсОО «Артвин ЛТД».



По данным Налоговой службы, компания ОсОО «Маркет СД» была открыта в 2024 году и юридически находится в Бишкеке. Она занималась импортом скоропортящихся продуктов на сумму более 400 млн сомов.



«Компания выписала электронную счет-фактуру на 290 млн сомов о продаже стройматериалов на эту сумму компании ОсОО «Артвин ЛТД».



Таким образом, ОсОО «Артвин ЛТД», не имея ни транспорта, ни расходов на аренду, не отражая никакой операционной деятельности, превратила импортированные скоропортящиеся продукты в стройматериалы.



Обе компании заплатили налогов на сумму 2 549 сомов, в связи с чем камеральная налоговая проверка начислила долг в 29 млн сомов, игнорируя факт бестоварных поставок.



Результатом камеральной проверки явилось узаконивание ранее выписанных бестоварных поставок по ЭСФ с дальнейшим принятием к зачёту сумм по НДС. Хотя сумма неуплаченного налога составляет 71 млн сомов», - говорится в сообщении Налоговой службы.



Справочно:



По данным Министерства юстиции, ОсОО «Маркет СД» не имеет иностранного участия и было зарегистрировано 17.01.2024 года. Основным видом деятельности компании является оптовая неспециализированная торговля. Учредителем и руководителем компании является Тиллакабилов Абдурасул Абдумиталипович.



ОсОО «Артвин ЛТД» не имеет иностранного участия и было зарегистрировано 26.03.2024 года. Основным видом деятельности компании является оптовая неспециализированная торговля. Учредителем и руководителем компании является Маткабилов Икрам Юлвасович.

