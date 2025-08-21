В Джети-Огузском районе возвращены 17 га незаконно приватизированных земель

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР продолжает работу по выявлению незаконно выведенных в частную собственность земельных участков и их возврату в государственную собственность.

Так, установлено, что с 2019 по 2024 годы должностные лица Кызыл-Сууйской сельской управы незаконно вывели в частную собственность 9 га земельного участка жителям с.Кызыл-Суу, на котором якобы был разбит сад с многолетними плодовыми деревьями. По аналогичному факту, в 2018 году должностные лица Жети-Огузской районной государственной администрации незаконно вывели в частную собственость 8 га земельного участка одному из жителей Жети-Огузского района.

Однако, с момента вывода в частную собственность и по настоящее время на данных участках каких-либо работ по их освоению и благоустройству не проведено.

В ходе проведения проверочных мероприятий, собственники, осознавая незаконность владения, на добровольной основе вернули земельные участки на баланс ОМСУ Жети-Огузского района.