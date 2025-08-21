По улице Суюмбаева в Бишкеке закрыли восемь точек быстрого питания

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сделано это в рамках протокольного поручения мэра в целях улучшения инфраструктуры и санитарного состояния.
За выявленные санитарно-гигиенические нарушения вынесены решения о приостановлении эксплуатации восьми точек быстрого питания по улице Суюмбаева в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра госсанэпиднадзора столицы Махамат Мурзашев.
По его словам, с 20 августа закрыты точки фастфуда:
- «Талас»;
- «Нарын+»;
- «Шаурма по-нарынски»;
- «Каурма»;
- «Халал Бургер»;
- «Плов № 1»;
- «Муслим»;
- «Нарын № 1».
Сделано это в рамках протокольного поручения мэра в целях улучшения инфраструктуры и санитарного состояния.
«Где-то нужно побелить, покрасить помещения, убрать близко стоящие мусорные контейнеры. Кроме того, не все предоставили полный пакет документов. Точки общепита должны получить архитектурно-техническое заключение. После устранения всех замечаний предприятия могут возобновить работу», — пояснил Махамат Мурзашев.
