По улице Суюмбаева в Бишкеке закрыли восемь точек быстрого питания

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сделано это в рамках протокольного поручения мэра в целях улучшения инфраструктуры и санитарного состояния.

За выявленные санитарно-гигиенические нарушения вынесены решения о приостановлении эксплуатации восьми точек быстрого питания по улице Суюмбаева в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра госсанэпиднадзора столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, с 20 августа закрыты точки фастфуда:

«Талас»;

«Нарын+»;

«Шаурма по-нарынски»;

«Каурма»;

«Халал Бургер»;

«Плов № 1»;

«Муслим»;

«Нарын № 1».

Сделано это в рамках протокольного поручения мэра в целях улучшения инфраструктуры и санитарного состояния.

«Где-то нужно побелить, покрасить помещения, убрать близко стоящие мусорные контейнеры. Кроме того, не все предоставили полный пакет документов. Точки общепита должны получить архитектурно-техническое заключение. После устранения всех замечаний предприятия могут возобновить работу», — пояснил Махамат Мурзашев.

Источник: 24.kg