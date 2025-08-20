Айгуль Жапаров: Сильная женщина - это сильное общество

"Женщина-лидер, меняющая мир к лучшему"

В Бишкеке стартовал форум "Женщина-лидер, меняющая мир к лучшему" с участием первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой и руководителя администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой.

В своем приветственном слове Айгуль Жапарова отметила вклад Саиды Мирзиёевой в продвижение прав женщин и подчеркнула важную роль женщин в Центральной Азии. По её словам, представительницы региона все чаще добиваются высоких должностей, успешно совмещая семью и карьеру.

Она также обратила внимание на достижения женщин и девушек в сфере образования, здравоохранения, информационных технологий и спорта.

- Надеюсь, что форум станет эффективной площадкой для обмена опытом и идей. Сильная женщина - это сильное общество, - заявила Жапарова.

Источник: vb.kg