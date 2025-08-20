Государству вернули часть незаконно приватизированного здания школы-интерната в Джети-Огузе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР продолжает работу по выявлению незаконно выведенных в частную собственность социальных объектов и их возврату в государственную собственность.

Так, установлено, что на территории Жети-Огузского района Иссык-Кульской области в 2003 году часть корпуса здания школы-интерната, площадью 468 кв.м. и прилегающая ей территория, площадью 4847 кв.м., расположенные в с.Барскоон были незаконно выведены и реализованы в частную собственность ОсОО «Б».

В рамках проводимой работы, собственник, осознавая незаконность своего владения социальным объектом, на добровольной основе передал часть здания школы-интерната вместе с земельным участком на баланс сельской управы Барскоон Жети-Огузского района.