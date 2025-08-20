           
В Нарыне на баланс государства возвращен земельный участок площадью 1,1 га

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

 

   Установлено, согласно решению собрания исполнительного комитета Нарынского городского совета депутатов, трудящихся от 13 января 1972 года данный участок был передан «Республиканскому объединению автотехобслуживание», под строительство станции технического обслуживания. 
          Далее, в январе 1992 года в соответствии с Постановлением Правления Фонда Госимущества КР от 12.02.1993 года на базе данного предприятия было создано Акционерное общество «КыргызАвтосервис» с долевым участием: Фонд Госимуществ – 25%; трудовой коллектив – 61%; руководство, в т.ч. «К.А.М.» – 6,6%; «Х.Ф.Х.», «А.Т.С.» и «К.В.М.» - по 2 %.
          В 2002 году Акционерное общество «КыргызАвтосервис» под предлогом банкротства был преобразован в ЗАО МПП «Декар», президентом которого была избрана член правления «К.А.А.». 
          В том же году, «К.А.А.» посредством оформления доверенности на гражданина «Б.Б.» с правом подписи, через последнего было отчуждено территория ЗАО МПП «Декар» работнику указанного предприятия «И.А.» 
          В результате проведенных мероприятий, земельный участок бывшего «Республиканского объединения автотехобслуживание» - ныне АО МПП «Декар» передан на баланс мэрии г.Нарын.

           