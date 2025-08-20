JICA передала Кыргызстану 17 единиц техники для обслуживания ирригационных каналов

Проект «Улучшение оснащения техникой для содержания ирригационных каналов» финансируется за счет гранта JICA на сумму 1 млрд 87 млн японских иен (643.3 млн сомов).

Служба водных ресурсов при Минсельхозе получила 17 единиц современной специальной техники для обслуживания ирригационных каналов. Передача состоялась 20 августа в рамках грантового проекта, финансируемого Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минсельхоза, проект «Улучшение оснащения техникой для содержания ирригационных каналов» финансируется за счет гранта JICA на сумму 1 млрд 87 млн японских иен (643.3 млн сомов). Его цель – замена устаревшей и пополнение недостающей техники для обслуживания оросительных и дренажных каналов.

Всего в рамках проекта предусмотрена передача 34 единиц техники. Сегодня поступила первая партия из 17 машин, остальные будут переданы до конца года. Техника распределят между областными и районными управлениями водного хозяйства.

В церемонии передачи участвовали министр водных ресурсов Бакыт Торобаев, посол Японии в Кыргызстане Года Хидэки, представители Жогорку Кенеша и JICA.

Торобаев отметил, что обновление технического парка позволит повысить качество и своевременность обслуживания каналов, обеспечив фермеров водой. В Минсельхозе подчеркнули, что помощь Японии будет способствовать развитию сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности страны.