В Бишкеке проверили цены на мясо на Аламединском и Орто-Сайском рынках

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мониторинг проводится для предотвращения роста цен и обеспечения доступности мясной продукции для населения.

В Бишкеке 19 августа проведен мониторинг цен на мясо в мясных павильонах и точках продажи на Аламединском и Орто-Сайском рынках. Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольной службы.

Проверка организована в рамках постановления кабмина «О государственном регулировании цен на социально значимые товары» и приказа об установлении максимальных уровней цен на говядину и баранину (кроме бескостного мяса) сроком на 90 дней.

В мероприятии участвовали сотрудники Антимонопольной службы при Минэкономе, представители муниципальной администрации по Октябрьскому и Свердловскому районам, Службы ветеринарии и развития животноводства при Минводхозе, а также сотрудники РОВД.

По данным службы, с продавцами проведены разъяснительные работы по соблюдению требований приказа, включая обязательное наличие ценников, поверенных измерительных приборов и ведение книг учета розничных цен.

В ведомстве подчеркнули, что мониторинг проводится для предотвращения роста цен и обеспечения доступности мясной продукции для населения.

Источник: economist.kg