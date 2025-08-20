В Бишкеке проверили цены на мясо на Аламединском и Орто-Сайском рынках

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мониторинг проводится для предотвращения роста цен и обеспечения доступности мясной продукции для населения.
В Бишкеке 19 августа проведен мониторинг цен на мясо в мясных павильонах и точках продажи на Аламединском и Орто-Сайском рынках. Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольной службы.
Проверка организована в рамках постановления кабмина «О государственном регулировании цен на социально значимые товары» и приказа об установлении максимальных уровней цен на говядину и баранину (кроме бескостного мяса) сроком на 90 дней.
В мероприятии участвовали сотрудники Антимонопольной службы при Минэкономе, представители муниципальной администрации по Октябрьскому и Свердловскому районам, Службы ветеринарии и развития животноводства при Минводхозе, а также сотрудники РОВД.
По данным службы, с продавцами проведены разъяснительные работы по соблюдению требований приказа, включая обязательное наличие ценников, поверенных измерительных приборов и ведение книг учета розничных цен.
В ведомстве подчеркнули, что мониторинг проводится для предотвращения роста цен и обеспечения доступности мясной продукции для населения.
Источник: economist.kg