Альпинист Эдуард Кубатов вернулся в Кыргызстан после восхождения на К2

Бишкек, "САЯСАТ.KG". К2, расположенная на границе Пакистана и Китая на хребте Каракорум, является второй по высоте горой в мире, ее высота составляет 8 тыс. 614 метров.

В международный аэропорт «Манас-2» сегодня, 20 августа, прибыл президент Федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов, который 11 августа успешно взошел на вершину К2 без использования кислорода.

По словам Кубатова, нынешний сезон оказался особенно трудным.

«Было очень много снега, сходили лавины, камни срывались с гор, происходило много несчастных случаев. Обычно в августе на К2 никто не поднимается. Но 11 августа погода прояснилась всего на два дня, что позволило нам достичь вершины», - сказал альпинист.

Отметим, что Эдуард Кубатов в 2021 году покорил вершину Эвереста. Он стал вторым кыргызстанцем, покорившим высочайшую вершину Земли. Первым поднялся Дмитрий Греков в 1997 году.

Источник: Кабар