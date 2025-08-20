Альпинист Эдуард Кубатов вернулся в Кыргызстан после восхождения на К2

Бишкек, "САЯСАТ.KG". К2, расположенная на границе Пакистана и Китая на хребте Каракорум, является второй по высоте горой в мире, ее высота составляет 8 тыс. 614 метров.
В международный аэропорт «Манас-2» сегодня, 20 августа, прибыл президент Федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов, который 11 августа успешно взошел на вершину К2 без использования кислорода.
К2, расположенная на границе Пакистана и Китая на хребте Каракорум, является второй по высоте горой в мире, ее высота составляет 8 тыс. 614 метров.
По словам Кубатова, нынешний сезон оказался особенно трудным.
«Было очень много снега, сходили лавины, камни срывались с гор, происходило много несчастных случаев. Обычно в августе на К2 никто не поднимается. Но 11 августа погода прояснилась всего на два дня, что позволило нам достичь вершины», - сказал альпинист.
Отметим, что Эдуард Кубатов в 2021 году покорил вершину Эвереста. Он стал вторым кыргызстанцем, покорившим высочайшую вершину Земли. Первым поднялся Дмитрий Греков в 1997 году.
Источник: Кабар