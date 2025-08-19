Замглавы Кабмина предлагает легализовать «чаевые» медикам

В Кыргызстане планируют легализовать «чаевые» для медиков и направить на рассмотрение межведомственной комиссии понятие добровольной сооплаты. Об этом сообщает ГОСИНФО.



Заместитель председателя Кабмина — министр юстиции Аяз Баетов на заседании межведомственной комиссии по дебюрократизации государственной системы отметил разницу между «чаевыми» официанту и врачу.



«Чаевые официанту - хороший тон, чаевые врачу - взятка, это неправильно! Мы отправляем на рассмотрение медведкомиссии понятие добровольной сооплаты в рамках финансовой автономии», - сказал он.



В Кабинете министров позже сообщили, что «добровольная сооплата» обязательно должна проходить через кассу и в рамках полной цифровизации контроля потоков. «Такое предложение связано с нехваткой врачей в региональных учреждениях, а также внесено в связи с бюрократическими сложностями в рамках стандартных процедур обязательной сооплаты», - говорится в сообщении.

Источник: АКИpress

