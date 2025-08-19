В составе совета директоров ОАО «Айыл Банк» произошли изменения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Оралбек Чомоков назначен новым председателем совета директоров.

В составе совета директоров ОАО «Айыл Банк» произошли изменения.



Оралбек Чомоков назначен новым председателем совета директоров.



Открытое акционерное общество «Айыл Банк» информирует общественность и партнеров о кадровых изменениях в составе Совета директоров Банка.



В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров, на должность Члена Совета директоров ОАО «Айыл Банк» назначен Чомоков Оралбек Канатбекович, сменив на посту Эржанова Максата Советбековича.



Чомоков Оралбек Канатбекович — опытный управленец и специалист в области финансов, обладающий внушительным профессиональным багажом и опытным руководителем в банковской системе Кыргызской Республики.



ОАО «Айыл Банк» выражает благодарность Эржанову Максату Советбековичу за вклад в развитие банка, последовательную работу в Совете директоров и поддержку ключевых инициатив, направленных на модернизацию банковских процессов и расширение доступа к финансовым услугам для сельского населения страны.



Банк продолжит реализацию стратегии устойчивого развития, активное внедрение цифровизации в своей работе, поддержки аграрного сектора и повышения качества обслуживания клиентов во всех регионах страны.

Источник: Tazabek