Глава ГКНБ: Отныне в государстве будут закон, порядок и человечность

Бишкек, "Саясат.kg". Он напомнил, что порядок должен быть не только на свободе, но и за решеткой.

В Кыргызстане те, кто в свое время были авторитетами преступного мира и оказывали давление на других, сегодня вынуждены работать, разгружая кирпичи. Об этом заявил заместитель председателя Кабинета Министров - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на торжественном мероприятии, посвященном передаче оборудования и специальной техники "Департаменту охраны и конвоирования" Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете Министров КР.

"Среди отбывающих наказание должен быть порядок. Не должно быть таких, как "смотрящий", "вор", "положенец" и т.д., как это было раньше. Мы должны создать равные условия для всех осужденных в тюрьме. Мы не должны допускать убийств, издевательств и унижения достоинства человека!

Вы сами хорошо знаете, что вчерашние "положенцы" сегодня работают, разгружая кирпичи. Так и должно быть! И так будет и впредь! Когда мы все это начинали, вначале говорили, что "это временно". Это не так! Никогда не будет временно! Преступники, их родственники, те, кто поддерживает их преступную политику, пусть услышат: отныне в государстве будут закон, порядок и человечность. А тех, кто не подчинится, мы будем строго наказывать в рамках закона! У нас есть на это полное право", - сказал Камчыбек Ташиев.