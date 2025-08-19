В Бишкеке и Чуйской области 21-22 августа будут ограничивать движение

Ограничения связаны с госвизитом президента Казахстана в Бишкек

В городе Бишкеке и Чуйской области 21-22 августа будут введены временные ограничения движения. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, ограничения связаны с государственным визитом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику.

«В связи с проведением мероприятий на государственном уровне для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения будут задействованы около 3500 сотрудников милиции. В дни проведения официальных мероприятий сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме», - сообщили в МВД.

Уточняется, что движение транспорта будет временно ограничено лишь на период проезда кортежа делегации: в Бишкеке - по маршруту от аэропорта «Манас» до государственной резиденции, а затем по улице Дооронбека Садырбаева до мемориального комплекса «Ата-Бейит».

Граждан просят с пониманием отнестись к вводимым мерам, заранее планировать маршруты и соблюдать правила дорожного движения.

