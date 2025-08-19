Жене Даниэля Ажиева передали одну из его конфискованных квартир и новую машину

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 19 августа 2025 года Заместитель Председателя Кабинета Министров – Председатель ГКНБ КР К.Ташиев, принял Ажиеву Наргизу, которая ранее 29 июля 2025 года через СМИ распространила видеообращение в адрес Президента Кыргызской Республики с просьбой рассмотреть вопрос о передаче одну из ранее конфискованных государством жилой квартиры для проживания.

Учитывая тяжелую жизненную ситуацию, а также наличием у Ажиевой Н. ребенка с тяжелой болезнью, ей была вручена ранее конфискованная жилая квартира, а также новая автомашина.

Следует отметить, что по факту создания организованного преступного сообщества, с целью легализации доходов, полученных преступным путем посредством незаконной деятельности т.н. «веб-кам» студий, принадлежащих Ажиеву Даниэлю, постановлением следственного судьи Первомайского суда г. Бишкек были наложены аресты на имущества Ажиева Даниэля с последующим обращением в доход государства путем конфискации недвижимого имущества и автомашин, общая стоимость которых составляет 262 миллиона сом.