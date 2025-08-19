Кыргызстан и Турция укрепляют сотрудничество в области трансплантологии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызстанские врачи смогут проходить обучение и практику в ведущих центрах Турции

На базе Кыргызско-Турецкой больницы дружбы имени Р. Т. Эрдогана 18 августа состоялась встреча министра здравоохранения Эркина Чечейбаева с заместителем министра здравоохранения Турции Нуруллахом Окумушем, находящимся в Кыргызстане с официальным визитом.

Как сообщили в ведомстве, в ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения в рамках ранее подписанных соглашений между правительствами двух стран, в частности — вопросы, связанные с трансплантацией органов и внедрением современных методов лечения в Кыргызстане.

Особое внимание было уделено подготовке национальных кадров. Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев особо подчеркнул, что ключевая цель — это не только проведение совместных операций, но и подготовка кадров в области трансплантации.

«Для успешного развития трансплантации в нашей стране важно, чтобы кыргызские специалисты не только участвовали в совместных операциях, но и проходили качественное обучение и практику в ведущих центрах Турции. Мы должны готовить собственные кадры — хирургов, медсестер, специалистов по предоперационной подготовке и постоперационному наблюдению. Это позволит в ближайшей перспективе самостоятельно проводить сложнейшие операции по пересадке почки и других органов», — отметил министр.

В рамках встречи министр здравоохранения КР и делегация Министерства здравоохранения Турции посетили и ознакомились с постоперационным состоянием донора и реципиента, которым сегодня турецкие врачи провели успешную операцию по пересадке почки. Завтра запланирована ещё одна операция. В общей сложности в эти дни турецкие специалисты проведут еще несколько операций. Все пересадки гражданам Кыргызстана выполняются бесплатно, необходимые средства предусмотрены из государственного бюджета.

Турецкая сторона выразила готовность не только проводить совместные операции, но и содействовать комплексной подготовке кыргызской бригады трансплантологов, включающей хирургов, анестезиологов, медсестер и специалистов по постоперационному сопровождению.

Кроме того, состоялась онлайн-встреча министра здравоохранения КР Эркина Чечейбаева с министром здравоохранения Турецкой Республики Кемалем Мемишоглу, в ходе которой стороны подтвердили готовность расширять и усиливать сотрудничество в области высокотехнологичных медицинских услуг.

Стороны выразили уверенность, что дальнейшее развитие кыргызско-турецкого сотрудничества в медицине станет важным вкладом в укрепление системы здравоохранения Кыргызстана и позволит пациентам получать более качественную и доступную медицинскую помощь.

Источник: vesti.kg



