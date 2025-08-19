Цифровизация и реформы в судебной экспертизе

В Министерстве юстиции состоялось очередное заседание экспертной рабочей группы (ЭРГ), по вопросам совершенствования судебно-экспертной деятельности.

В ходе заседания был рассмотрен проект Единого межведомственного регламента, предусматривающего обязательный переход на цифровой документооборот и стандартизацию взаимодействия государственных органов через автоматизированную информационную систему (АИС) «Эксперт».

Кроме того, участники обсудили вопросы создания Единого учебного центра судебных экспертов, а также предложения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по организации централизованных лабораторий в городах Ош и Бишкек. Отдельное внимание уделено совместным мероприятиям с высшими учебными заведениями, направленным на планирование набора специалистов по судебно-медицинской экспертизе с последующим обязательным трудовым распределением в регионы.

Особое внимание участников было уделено нововведениям в Закон Кыргызской Республики «О судебно-экспертной деятельности», подписанный Президентом Кыргызской Республики 8 августа 2025 года.

Среди ключевых изменений:

-Возможность индивидуальной практики для физических лиц, имеющих сертификат компетентности, без обязательной привязки к организациям;

-Введение понятий методика и метод судебно-экспертного исследования, а также процедуры валидации – оценки пригодности применяемых методов;

-Создание Палаты судебных экспертов Кыргызской Республики профессионального объединения негосударственных экспертов;

-Расширение полномочий частных судебных экспертов, включая право проводить все виды экспертиз, за исключением исследований, связанных с наркотическими, психотропными и взрывчатыми веществами;

-Аккредитация негосударственных организаций судебно-экспертных становится добровольной и нацелена на подтверждение соответствия стандартам качества.

Принятые меры направлены на укрепление профессионального сообщества экспертов, повышение объективности выводов и внедрение современных стандартов работы в сфере судебно-экспертной деятельности.

Справочно: Мероприятие проведено в рамках исполнения Указа Президента № 83 от 31.03.2021 г. и распоряжением КабМина № 249 от 21.11.2022 г.