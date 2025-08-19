В КР будут ликвидированы десять колоний-поселений

В Кыргызстане будут ликвидированы десять колоний-поселений. Об этом сообщил на пресс-завтраке глава Минюста Аяз Баетов.

По его словам, соответствующий указ президента уже подписан. «Теперь мы идем по пути пробации, чтобы прийти к дебюрократизации», — добавил Аяз Баетов.

Глава Минюста отметил, что на практике колонии-поселения не работали эффективно. «Многие были в розыске. Как ввели пробацию, отпадает смысл в существовании колоний-поселений. Сначала пять колоний ликвидируют, потом еще пять. Это будет большая экономия средств», — добавил Аяз Баетов.

Источник: 24.kg